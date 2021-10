Giovedì a Pigna l’ultimo saluto al vigile del fuoco Andrea Pastor

Pigna. Verranno celebrati giovedì alle 16, al campo sportivo di Pigna, i funerali di Andrea Pastor: il vigile del fuoco in servizio a Ventimiglia che ha perso la vita ieri in un incidente in bici sul percorso di downhil di Viola Saint Greè, in provincia di Cuneo. Pastor, 38 anni, sposato e padre di due figli, ha sbattuto violentemente contro una rampa della pista, procurandosi lesioni gravissime: per lui non c’è stato nulla da fare.

Il sindaco di Pigna Roberto Trutalli ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di giovedì. Cordoglio anche nel vicino comune di Castel Vittorio dove la mamma di Andrea, Elide Rebaudo, ricopre il ruolo di consigliere comunale nell’amministrazione guidata dal sindaco Gian Stefano Oddera. «Tutti lo ricordano come un ragazzo buonissimo, dedito alla famiglia, sempre disponibile ad aiutare nei momenti di difficoltà, anche come volontario nella squadra antincendio e protezione civile di Castel Vittorio. La sua perdita lascerà un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia ma in tutta la comunità», ha dichiarato il sindaco a nome della sua amministrazione.