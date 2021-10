Giovanni Mondini è il nuovo presidente di Confindustria Liguria: le congratulazioni di Federmanager

Genova. «A nome di tutti i soci di Federmanager Liguria facciamo le nostre più vive congratulazioni a Giovanni Mondini per la nomina alla presidenza di Confindustria Liguria. Auguriamo al neo presidente di portare la Liguria alla rinascita e ai vertici industriali dopo questo lungo periodo difficile culminato con l’emergenza sanitaria. Con l’occasione vogliamo ringraziare il presidente uscente Giuseppe Zampini per il lavoro svolto e per l’ottimo rapporto instaurato con la nostra associazione in tutti questi anni». Così dice Marco Vezzani, presidente Federmanager Liguria e vice segretario generale della Cec-European Managers.