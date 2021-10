Ginnastica Riviera dei Fiori, 74 ginnasti al galà della 22ª edizione del Gef a Sanremo - Riviera24

Sanremo. Intensa ed emozionante giornata di sport ed aggregazione quella vissuta sabato 16 ottobre dai 74 ginnasti della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori che hanno presentato divisi su 5 gruppi le 4 coreografie in concorso ed una quinta a tema per il galà della 22ª edizione del GEF, il festival mondiale della creatività ideato e portato avanti con passione e perseveranza dal Cav. Paolo Alberti ed i suoi collaboratori.

Lo staff tecnico societario ha voluto, nonostante le indubbie difficoltà organizzative legate alle restrizioni che ancora persistono nell’accedere al Teatro Ariston di Sanremo, coinvolgere un gran

numero di atleti per far vivere questa bella esperienza su un prestigioso palco in compagnia di coetanei provenienti da varie parti del mondo , impegnati in discipline diverse dalla danza, al

teatro, la moda, la musica, il canto ed tanto altro. «La nostra associazione anche in questa partecipazione, si è dimostrata all’altezza della situazione presentando delle coreografie su temi diversi ma apprezzate ed applaudite. Questi i ‘pezzi’ proposti: Together per la sezione ritmica silver e gold (coreografia Monia Stabile/ Vittoria Arieta), W L’Italia Sempre per l’ Artistica Taggia ( Breggion Daniela/ Frascarelli Alice), The Gratest Showman per il gruppo di acrobatica e trampolino ( Elisa Addiego/ Giulia Bellone) e Jocker ‘interpretato’ dal nostro gruppo di Gymevents, che ha ottenuto dalla giuria del GEF la menzione speciale e l’invito per essere riproposto al Galà, coreografia di Monia Stabile. Interessante ed apprezzato anche Magic Gym, proposto dalla nostra sezione di via Volta (Angelica Stella / Marzia Riccardi), coreografia a tema, tributo a Don Silvio Mantelli e il suo allievo, maestro del trasformismo, Arturo Brachetti» – dice la Ginnastica Riviera dei Fiori.

Questi i nomi dei ‘protagonisti’: Sara Micolucci, Emma Ortu, Alice Eremita, Francesco Bianchi, Alison Della Valle, Angelica Abbo, Marie Calvo, Camilla Longo, Maria Giulia Vitanza, Falco Matilde, Elisa Marossa, Monica Meli, Matilde Blancardi, Michela Andreoli, Giulia Rizzuti, Chiara Di Norscia, Aurora Traverso, Sara Di Michele, Matilde Marsiglia, Marta Scipione, Matilda Allaria,

Sofia e Sveva Attanà, Camilla Cane, Anna Carnevale, Sveva Cravanzola, Clara e Nina Manti, Silvia Negroni, Hilary Nika, Letizia Pivetta, Anita Sablone, Arina e Gabriela Sohari, Giorgia e Giulia

Morana, Vanessa Laura Tihan, Andrea Avram, Annalisa Driza, Cecilia Carlo, Riccardo e Roberta Di Michele, Azzurra Diurno, Sofia Perotti, Viola Prevosto, Yan Ribaltousky, Matilde Sappia, Elisa Voci, Alice Bovenzi, Aurora Colonna, Melissa Gandolfo, Sara Papirio, Sofia Speciale, Elena Stella, Ilaria Vituliano, Giulia Chirico, Giada Caridi, Marie Panizzi, Anna Farina, Arianna Ciani, Greta Parente, Laura Garibaldi, AIice Iaria, Giorgia Trosso, Vittoria Cavallero, Micol Colucci, Isabella Amelio, Isabella Capponi, Linda Carangelo, Emma Lulja, Asia Pegoraro, Alicia Alonso, Toribio Isabel.

«Un meritato ringraziamento ai genitori, sempre disponibili e collaborativi verso quanto il nostro sodalizio propone, in ambito sportivo e in queste gratificanti esperienze ludico-ricreative» – conclude la Ginnastica Riviera dei Fiori.