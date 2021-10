Genova Calcio-Ventimiglia: il giudice sportivo deciderà martedì

Ventimiglia. Il giudice sportivo, esaminato il ricorso del Ventimiglia in merito all’incontro non disputato con il Genova Calcio causa code in A10, si pronuncerà martedì 5 ottobre.

Il rinvio è dovuto alla necessità di vagliare a fondo il ricorso della società granata. Bisognerà ascoltare anche i responsabili della squadra genovese.

Com’è noto i granata si sono presentati sul campo con pochi minuti di ritardo dopo una coda di alcune ore in autostrada e a causa del traffico dovuto al maltempo (a Genova era in corso un’allerta arancione). L’autorità sportiva dovrà decidere se dare vinta la partita a tavolino ai genovesi oppure far svolgere l’incontro a data da destinarsi.