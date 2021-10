Sanremo. Dopo un anno di stop a causa della pandemia tornano, nella Città dei Fiori Gef e sanremoJunior. E nuovamente sono previste migliaia di presenze alberghiere e grandi numeri per le due manifestazioni in scena all‘Ariston ed al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. L’appuntamento è dal 14 al 16 ottobre.

SanremoJunior è il concorso canoro internazionale per bambini dai 6 ai 15 anni ed il GEF è il Festival Internazionale di Creatività nella Scuola – riservato a scuole pubbliche e private ed associazioni, nazionali ed internazionali.

Alla finale mondiale di sanremoJunior partecipano 22 giovanissimi cantanti provenienti da 5 continenti (Argentina, Armenia, Australia, Rep. Ceca, Francia, Kazakhstan, Macedonia, Malta, Moldova, Principato di Monaco, Rep. di Panama, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Rep. Sudafricana, Spagna, Tanzania, Ukraina, U.S.A e naturalmente Italia)­.