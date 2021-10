Fiv: presentato il nuovo piano sportivo per classi olimpiche, giovanili e para sailing

Genova. Presso la Sala Giunta del CONI la Federazione Italiana Vela ha presentato il piano sportivo in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, strizzando anche l’occhio a quelle successive di Los Angeles. Un programma complesso e strutturato che vede a stretto contatto la Preparazione Olimpica insieme alle squadre giovanili; percorso parallelo e di grande suggestione quello Para Sailing che prevede l’impegno – di concerto con World Sailing – di reintrodurre a Los Angeles 2028 anche la vela nelle Paralimpiadi.

Il commento in apertura del presidente Francesco Ettorre: «Credo che questo Piano Sportivo sia la logica trasposizione di un modus operandi che ha contraddistinto la nostra Federazione negli ultimi anni: un unico grande percorso che costituisce la naturale filiera che parte dal settore giovanile – inesauribile fucina di talenti e soddisfazioni sportive – per arrivare a quello di alto livello. Ringrazio per questo tutto il comparto tecnico che in questo quadriennio – appena trascorso – ha contribuito in maniera determinate al raggiungimento di risultati sportivi di prim’ordine. Nel percorso che ci porterà a Parigi abbiamo l’onere e l’onore di difendere una medaglia e cercare di raggiungerne altre attraverso un piano che convogli in un’unica direzione tutte le nostre risorse. Un pensiero particolare per il comparto Para Sailing: abbiamo un grande sogno che è quello di riportare la vela alle Paralimpiadi. Un dovere verso tutti quegli atleti e simpatizzanti che ci rendono orgogliosi di far parte della grande famiglia della vela».