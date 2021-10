Bordighera. Alla guida di una Volkswagen Golf è finito prima sul marciapiede, abbattendo una serie di paletti, e poi contro muro e vetrine dei negozi, danneggiandoli. Protagonista un automobilista, che all’alba ha perso il controllo della propria auto ed è finito sul marciapiede di via Vittorio Emanuele II, all’angolo con via Roma, dove ha sede la Farmacia Centrale.

La Golf ha continuato la propria corsa ancora per diversi metri, finendo poi contro la vetrina del locale Mama Qucha.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.

guarda tutte le foto 7



Finisce sul marciapiede con l’auto e va a sbattere contro muri e vetrine: è successo a Bordighera