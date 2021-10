Finali dei Grand Prix Europei, a Sanremo tornano i Dragoni - Riviera24

Sanremo. Torna a Sanremo una delle classi più importanti della vela mondiale: i Dragoni, che disputeranno questa settimana le finali dei Grand Prix Europei nelle acque antistanti la baia matuziana.

Altissimo il livello dei partecipanti che giungono da ben 13 nazioni per concorrere alla vittoria assoluta della serie dei Grand Prix. Il russo Loginov, il tedesco Diederichs, in equipaggio con Diego Negri, fresco Campione del Mondo della classe Star, l’inglese Andy Beadsworth che corre per la Turchia, sono alcuni dei nomi candidati al podio. Due anche gli equipaggi sanremesi: quello di Sandro Solerio, una new entry della Classe, con vari titoli alle spalle, e quello del presidente dello Yacht Club Sanremo Beppe Zaoli.

Sarà un bellissimo spettacolo ammirare le quaranta barche in gara per il titolo di Campione del Dragon European Grand Prix. Cinque giorni avvincenti di regata, che prenderà il via mercoledì 27 ottobre fino a domenica 31 ottobre, al termine della quale avrà luogo la premiazione finale presso lo Yacht Club Sanremo. Al termine di questa manifestazione numerose sono le barche che si fermeranno a Sanremo in vista del circuito invernale delle Winter Series, in calendario per tutto l’inverno, fino all’Europeo del prossimo anno, in aprile.

Un particolare ringraziamento va naturalmente al Comune di Sanremo per il prezioso supporto, alla Regione Liguria, allo Sponsor principale Paul& Shark, storico marchio di abbigliamento legato a questa classe, ed agli storici amici del Circolo senza i quali non sarebbe realizzabile tutto questo, ovvero Abate Gioielli, l’Hotel Royal, Portosole ed il Gruppo Cozzi Parodi. Sanremo ed il suo Yacht Club si dimostrano sempre di più capitale della vela nel Mediterraneo.