Sanremo. Assalto di pubblico questa mattina per il ritorno del tradizionale appuntamento con la Fiera di San Romolo. Location straordinaria dell’evento è il lungomare Italo Calvino (le precedenti edizioni si sono svolte in piazza Eroi). A presidiare gli accessi, posizionati a est e ovest della passeggiata, è stata schierata la polizia municipale, incaricata di verificare il possesso del Green pass per tutti coloro che intendono entrare nell’area della fiera.

Dopo un avvio molto tranquillo, il lungomare ha iniziato a popolarsi intensamente intorno alle 11, quando si sono formate lunghe code agli ingressi. Ampi spazi sono stati dedicati alle circa 200 bancarelle, per lo più tipiche di quello che potrebbe essere un mercato settimanale, con l’eccezione di qualche stand che offre merce di alta qualità, dove però è difficile trovare l’affare a “prezzo fiera”. Ai varchi non sono mancati i furbetti che hanno provato ad entrare senza Green pass, in alcuni casi mostrando agli agenti certificati medici di varia natura ma del tutto inutili.

