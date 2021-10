Festa nazionale monegasca, gli eventi in programma nel Principato - Riviera24

Principato di Monaco. Il prossimo 19 novembre si celebrerà la Fête du Prince, Festa nazionale monegasca. Per l’occasione, nel Principato saranno organizzati numerosi eventi e spettacoli gratuiti, offerti dal Comune.

Il 10 novembre alle 15 è la volta dello spettacolo per i più piccoli “Gainsbourg for kids“, dedicato ai bambini dai 6 anni in su che vedrà protagonista il team composto dal “dream team” di Wanted Joe Dassin, talentuoso trio composto da polistrumentisti e cantanti che offriranno uno spettacolo musicale destinato alle famiglie spaziando tra i successi senza tempo e i brani più riservati del cantautore. L’evento è su invito, i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto.

Giovedì 18 novembre alle 21 e venerdì 19 novembre alle 15 appuntamento con “Nuovo“, commedia musicale improvvisata da dieci artisti professionisti che saranno vita ad uno spettacolo interattivo in cui sarà il pubblico a decidere il titolo e il luogo dell’avventura, così che gli artisti possano inventare ogni sera una nuova storia, unendo teatro, musica, canto, danza e arti visive. L’evento è su invito ed aperto alle persone dai dieci anni di età.

Gli inviti possono essere ritirati presso l’Espace Léo Ferré nei giorni mercoledì 27 ottobre dalle 9 alle 16 per i monegaschi e i loro coniugi e giovedì 28 ottobre dalle 9 alle 16 per le persone di nazionalità monegasca, i loro coniugi e i residenti. Sarà necessario presentare la carta d’identità, la carta di soggiorno o libretto di Famiglia per i figli residenti.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle misure sanitarie vigenti anti Covid-19, l’Espace Léo Ferré distribuirà i biglietti agli spettatori offrendo un parcheggio gratuito presso il centro commerciale Fontvieille e Papalins. Giovedì 18 novembre, al termine della manifestazione, sarà inoltre allestito un servizio di autobus gratuito con partenza dalla fermata del centro commerciale Fontvieille; la navetta servirà le varie fermate del Principato a seconda della richiesta.