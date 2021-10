Enrico Ruggeri incontra i ragazzi di Area Sanremo - Riviera24

Sanremo. Enrico Ruggeri ha incontrato oggi al Palafiori i ragazzi di Area Sanremo, la manifestazione organizzata e gestita dalla Fondazione Orchestra Sinfonica, presieduta da Filippo Biolè, che dà la possibilità a quattro giovani artisti emergenti di età compresa tra i 16 e i 30 anni di poter accedere alla serata finale di “Sanremo Giovani”, durante la quale si sfideranno per riuscire a calcare il palco del Festival della Canzone Italiana direttamente tra i Big.

La fase eliminatoria del concorso è iniziata questa mattina a porte chiuse davanti alla Commissione di valutazione, composta da Franco Zanetti (presidente), Mauro Ermanno Giovanardi e Marta Tripodi. Al termine della prima fase eliminatoria, si aggiungeranno alla Commissione il maestro Giuseppe Vessicchio (in qualità di presidente) e Piero Pelù. Il commissario supplente è Maurilio Giordana, mentre il presidente onorario della Commissione di valutazione è Vittorio De Scalzi. La direzione artistica di Area Sanremo è invece a cura di Massimo Cotto.

Ricca di novità l’edizione 2021 di Area Sanremo: è aumentato il numero di vincitori che saranno 20 tra i più meritevoli al concorso, diversamente dalla vecchia formula che prevedeva 8 vincitori di cui 2 selezionati per partecipare alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo. I 20 vincitori avranno poi la possibilità di sostenere un’audizione davanti alla Commissione artistica della Rai, che decreterà i 4 artisti che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani, prevista il 15 dicembre in diretta su Rai1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo. È stata inoltre istituita la nuova figura del garante, che ascolterà le esigenze e le problematiche dei partecipanti al concorso, sottoponendole all’attenzione della Commissione di valutazione, della Fondazione Orchestra Sinfonica e della direzione artistica. Il garante di questa edizione è Massimiliano Longo.

Area Sanremo quest’anno si presenta in veste rivisitata ma ha rinnovato la collaborazione con il Club Tenco: ha infatti proposto nel pomeriggio un incontro con il neo Premio Tenco 2021 Enrico Ruggeri, che ieri sera si è esibito alla prima serata della 44° edizione della rassegna della canzone d’autore.