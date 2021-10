Enrico Castanini nominato amministratore unico di Liguria Digitale, i complimenti del presidente Toti - Riviera24

Genova. Enrico Castanini, con 17 voti a favore, 10 schede bianche e 1 nulla, è stato eletto a scrutinio segreto amministratore unico della società Liguria Digitale. Nel dibattito che ha preceduto la votazione è intervenuto Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa Presidente): il consigliere ha espresso contrarietà per il ruolo che Castanini, indicato come candidato dalla maggioranza, andrà a ricoprire, in quanto attualmente svolge anche quello di direttore generale.

«Congratulazioni a Enrico Castanini per la nomina ad Amministratore Unico di Liguria Digitale, approvata oggi dal Consiglio regionale. Come già ribadito e sottolineato,

la nomina di Castanini con il doppio ruolo di direttore generale e amministratore unico è temporanea ed è prevista la nomina di un altro amministratore: si tratta però di una designazione indispensabile in questa fase transitoria, in cui è opportuno che l’azienda vada avanti in attesa che venga individuato un soggetto che abbia tutte le competenze e professionalità necessarie per ricoprire questo ruolo. È importante infatti assicurare continuità al fondamentale lavoro che Liguria digitale continua a portare avanti: non bisogna infatti dimenticare che la società in house ha gestito e continua a portare avanti e gestire numerose azioni strategiche per il nostro territorio, ovviamente sul fronte della digitalizzazione, tema di assoluta priorità per la Liguria, ma anche su quello della campagna vaccinale». Così dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti dopo la nomina di Enrico Castanini ad amministratore unico di Liguria Digitale.