Eccellenza, Taggia Calcio vince ancora: battuta la Cairese

Taggia. Quarta vittoria consecutiva per il Taggia Calcio nel campionato di Eccellenza, valido per la stagione sportiva 2021-2022.

Domenica 3 ottobre, allo stadio Cesare Brin a Cairo Montenotte, la quadra taggese ha battuto la Cairese nella quarta giornata del girone A di campionato per 1 a 3 grazie ai gol di Gambacorta, al 33′ del primo tempo, e di Carletti, al 27′ del secondo tempo, e all’autogol di Colombo verificatosi al 5′ del secondo tempo. Per la Cairese ha invece segnato Pastorino al 28′ del primo tempo.

Il Taggia Calcio, che consolida così la vetta della classifica, tornerà in campo domenica 10 ottobre alle 15 per affrontare in casa l’Alassio.

Cairese 1 – Taggia 3

Cairese: Moraglio, Colombo, Brignone, Boveri, Doffo, Prato, Grandoni, Facello, Berretta, Pastorino, Saviozzi. A disposizione: Rizzo, Turco, Durante, Venturino, Tamburello, Briano, Haxhiraj, Carocci, Poggi. Allenatore: Alessi-Bresci.

Taggia: D’Ercole, Cortese, ElKamli, Negro, Ravoncoli, Fiuzzi, Travella, Gallo, Scappatura, Miceli, Gambacorta. A disposizione: Laura, Rotolo, Sadki, Grandi, Salmaso, Orengo, Carletti, Bucarelli, Boeri. Allenatore: Siciliano.