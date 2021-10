Eccellenza: squalificati mister Biffi, Elia Ambesi e Gian Marco Alasia

Ospedaletti. Stop per Roberto Biffi, Elia Ambesi e Gian Marco Alasia dell’Ospedaletti Calcio. E’ la decisione del giudice sportivo dopo gli ultimi incontri validi per il girone A del campionato di Eccellenza, andati in scena il 3 ottobre.

L’allenatore orange è stato squalificato per due gare visto che «a fine gara ha rivolto al ddg espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose».

Squalificato, invece, per cinque gare effettive Elia Ambesi visto che ha colpito «da tergo con un calcio un avversario, senza possibilità di giocare la palla; alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva al ddg con modi aggressivi espressioni minacciose ed ingiuriose, che reiterava con gli stessi modi aggressivi al termine della gara nel corridoio degli spogliatoi, dovendo essere fermato, non senza difficoltà, da dirigenti e compagni di squadra». Gian Marco Alasia, invece, è stato squalificato per due gare effettive.