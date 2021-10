Eccellenza, prima sconfitta stagionale per il Taggia Calcio

Taggia. Prima sconfitta della stagione per il Taggia Calcio. Ieri pomeriggio in trasferta ha perso contro il Pietra Ligure 1956 per 6 a 3, partita valida per la settima giornata del girone A del campionato di Eccellenza.

Allo stadio Giacomo De Vincenzi di Pietra Ligure la squadra taggese nonostante l’autogol degli avversari al 15′ del primo tempo e alle reti di Miceli al 29′ del primo tempo e di Scappatura al 21′ del secondo tempo, non è riuscita a sconfiggere i padroni di casa che hanno avuto la meglio grazie ai gol di Tona al 12′ del primo tempo, Rovere al 1′ del secondo tempo, Metalla al 18′ del secondo tempo, Insolito su rigore al 46′ secondo tempo e alla doppietta di Alfano, su rigore al 31′ e al 34′ nel secondo tempo.

Il Taggia Calcio tornerà in campo domenica 31 ottobre alle 15 per affrontare l’Ospedaletti Calcio.