Due pareggi per il Tc Genova: tra i tennisti anche il sanremese Matteo Arnaldi

Sanremo. Si conclude con due pareggi la prima giornata per le squadre del T.C. Genova 1893. Tra i tennisti vi era anche il sanremese Matteo Arnaldi.

I risultati:

1^ GIORNATA – 10 OTTORE 2021 SERIE A1 FEMMINILE – GIRONE 2

A LUCCA,

TENNIS CLUB LUCCA VS TENNIS CLUB GENOVA 1893 2/2

Singolari:

Bara Irina Maria vs Bronzetti Lucia 3/6 3/6

Turati Bianca vs Caregaro Martina 3/6 2/6

Pieri Tatiana vs Valente Denise 6/2 6/0

Doppio:

Pieri Jessica/Bara Irina Maria vs Bronzetti Lucia / Valente Denise 6/3 6/2

1^ GIORNATA – 10 OTTORE 2021 SERIE A1 MASCHILE – GIRONE 3

A GENOVA,

TENNIS CLUB GENOVA 1893 VS TENNIS COMUNALI VICENZA 3/3

Singolari:

Arnaboldi Andrea vs Cecchinato Marco 3/6 2/6

Arnaldi Matteo vs Kamke Tobias 6/3 4/6 3/6

Arnaboldi Federico vs Bosio Gabriele 7/5 6/2

Picco Francesco vs Peruffo Giovanni 6/2 6/4

Doppi:

Arnaldi M./Picco F. vs Bosio G. Peruffo G. 6/4 7/6 (2)

Arnaboldi A. /Arnaboldi F. vs Cecchinato M. /Kamke T. 4/6 5/7