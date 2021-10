Due nuovi appuntamenti all’Oratorio di Santa Caterina

Imperia. Il Circolo Parasio, in collaborazione con la Confraternita di Santa Caterina, la Comunitas Portus Mauritii e la Soms di Porto Maurizio, presenta la mini-rassegna ‘Conoscere per ricordare’ Monumenti e personaggi della nostra città.

I due incontri in programma si terranno nell’Oratorio di Santa Caterina in via San Maurizio alle 21,15; il primo, venerdì 15 ottobre, è dedicato alla storia del dottor Francesco Raineri, filantropo, una convesrazione con la dottoressa Gabriella Badano intitolata ‘Il padre dei poveri’.

Il secondo appuntamento, domenica 17 ottobre, avrà come tema ‘Un teatro per una città ottocentesca’, una convesrazione con il dottor Francesco Vatteone sulla storia del Cavour, dalle origini al secondo dopoguerra.

A ingresso gratuito, gli organizzatori ricordano che dovranno essere rispettate le norme anti Covid vigenti alla data di ciascun evento.