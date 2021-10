Due alberi a rischio crollo nel cimitero Armea, verranno abbattuti - Riviera24

Sanremo. Ci sono due alberi da abbattere, perché a rischio crollo, nel cimitero comunale di valle Armea. Si tratta di un pino comune ed un cipresso. Entrambi, come si legge in un documento di Palazzo Bellevue: «manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia ormai, quindi, esaurito». Il cipresso poi, risulta anche pericolosamente inclinato.

Il cimitero in questione, già ad inizio luglio scorso, era rimasto chiuso due giorni (7 e 8) per degli interventi su alberi pericolanti, diventati urgenti dopo che un grosso ramo è caduto nella zona del vialone centrale del camposanto. L’ordinanza sindacale che stabilisce l’imminete abbattimento degli alberi descritti viene in seguito, come d’altronde le altre simili, di analisi strumentali e visive condotte con la consulenza dell’agronomo Matteo Littardi. In totale gli esemplari arborei di proprietà comunale siti in aree e parchi urbani esaminati e da esaminare, secondo le direttive di Palazzo Bellevue, sono 700.