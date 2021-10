“Dote Sport”, gruppi minoranza in Consiglio regionale: «Risposte concrete ai reali bisogni di liguri e società» - Riviera24

Genova. «Unione di intenti per dare risposte ai cittadini. Finalmente! Recepita e inserita all’interno del disegno di legge dell’assessore competente, la nostra proposta di legge “Dote Sport”, una misura che risponde ai reali bisogni dei liguri e delle società sportive: permetterà infatti a molte famiglie meno abbienti di avere un contribuito per far fare sport ai propri figli e rappresenterà contestualmente una boccata d’ossigeno per le società, che hanno subito perdite ingenti a causa delle chiusure per pandemia». Lo dichiarano i capigruppo di minoranza Fabio Tosi (M5S), Luca Garibaldi (PD), Gianni Pastorino (Linea Condivisa) e Ferruccio Sansa (Lista Sansa) in merito alla proposta di legge sottoscritta la scorsa primavera.

«È stato fatto un lavoro prezioso. Ringraziamo l’assessore competente Ferro per aver accolto in pieno le nostre richieste, dimostrando un’attenzione e una sensibilità rare verso la minoranza. Recepita anche la clausola valutativa, che serve per capire l’efficacia e l’efficienza delle misure adottate rispetto all’obiettivo di coinvolgere i minori nell’esercizio di una pratica sportiva rimuovendo le cause di natura economica che possono ostacolarne l’esercizio» – dicono.

«Auspichiamo però che l’Ente metta contestualmente mano al meccanismo a monte dei bandi regionali: vanno semplificati e resi facilmente accessibili a tutti. Ricordiamo bene gli ostacoli e le difficoltà incontrati da molte famiglie per accedere ad esempio al bonus tablet. Il voucher previsto dalla “Dote Sport” è un diritto di chi ha i requisiti inseriti nella proposta e spetta all’amministrazione regionale assicurare procedure prive di ostacoli», concludono.