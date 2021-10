Dopo dieci anni torna in udienza la ringhiera “abusiva”: il Tar dichiara improcedibile il ricorso della Porto di Imperia

Imperia. Un ricorso improcedibile «per sopravvenuto difetto di interesse». E’ quanto si legge nella sentenza pronunciata dalla sezione prima del Tar Ligure lo scorso 5 ottobre in merito a un ricorso datato 2011 e presentato dalla Porto di Imperia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Gamalero e Corrado Mauceri, contro il Comune di Imperia, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Rossi.

Dopo ben dieci anni, quando il caso della ringhiera abusiva è tornato in udienza, ad aver già gettato la spugna era stata la stessa Porto di Imperia, che il 6 settembre 2021 aveva dichiarato, tramite una memoria depositata in Tribunale, di non avere più interesse alla decisione della causa.

Essendo mancato l’interesse, il Tar ha dunque dichiarato il ricorso improcedibile.