Donna di Fiori, al dottor Meloni il primo premio “al maschile” della manifestazione

Sanremo. Grande successo della manifestazione Premio Donna di Fiori tenutasi al Casinò Municipale domenica scorsa. Durante l’evento – ideato da Silvia Troiani, già alla sua terza edizione, presentato da Chiara Buratti – sono stati attribuiti diversi riconoscimenti non solo alle donne, ma per la prima volta anche a tanti uomini che si sono contraddistinti per il loro impegno sociale. Il primo premio al maschile della storia della manifestazione è stato assegnato al dottor Paolo Meloni, ginecologo e socio del Rotary Club Sanremo Hanbury per il libro “Quaderno Vaccino HPV”, edito con il patrocinio del Ministero della Salute.

I Rotary club Sanremo e Sanremo Hanbury si sono distinti a livello nazionale per le attività svolte nell’ambito del Progetto STOP HPV, prevenzione dei tumori causati dal Papilloma virus. Nel corso della serata sono intervenuti anche i dottori Antonio Amato, chirurgo e Spartaco Fragomeni, entrambi soci dei club Rotary , rispettivamente Sanremo e Sanremo Hanbury.

Il premio è stato consegnato dall’assessore del Comune di Sanremo Costanza Pireri. Il riconoscimento conferma la finalità sociale e culturale di comunicare vaccinazione e prevenzione con semplicità ed efficacia. Il progetto prevede il successivo coinvolgimento delle scuole. Al termine della manifestazione il saluto alle autorità presenti del presidente del Rotary Sanremo Hanbury Giotto Guglielmi. «Un particolare ringraziamento per l’ospitalità e i complimenti del Rotary per l’evento alle organizzatrici Silvia Troiani e Agata Trezza», commentano dal Rotary Club.