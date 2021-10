“Domenica di Carta”, Diano Castello recupera e valorizza l’archivio comunale

Diano Castello. In occasione della “Domenica di Carta”, iniziativa promossa dal Ministero della cultura per ottimizzare l’immenso e prezioso patrimonio archivistico e librario custodito negli archivi, che si svolgerà il 10 ottobre, l’Amministrazione comunale di Diano Castello comunica che sta procedendo al recupero, al riordino e alla valorizzazione del proprio archivio storico, in collaborazione con il professor Bernasconi, per renderlo fruibile a tutti i cittadini ed ai visitatori.

La soprintendenza regionale della Liguria ha già visitato il sito e preso atto dell’ottimo lavoro svolto.