Taggia. Alcuni utenti hanno contatto la nostra redazione per segnalare disagi nella stazione ferroviaria di Taggia. Al centro delle lamentele il degrado di alcune aree della struttura dove non solo i servizi igienici risultano chiusi in qualsiasi orario, ma soprattutto la pulizia e il decoro stanno creando problematiche.

Come ci segnalano i lettori, le cabine di attesa sui binari diventano rifugio per i senzatetto durante la notte mentre alcune aree sono completamente abbandonate.

Foto 5 di 6











Il piano superiore della stazione in questo momento è adibito a centro vaccinale, ma la zona inferiore, così come i binari ed alcune zone secondarie sono al centro di numerose lamentele.