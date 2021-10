Diano Marina, si rompe tubatura: sospensione idrica in tutto il Golfo Dianese

Diano Marina. E’ in corso un intervento di scavo sulla condotta di adduzione del Roja nel comune di Diano Marina, in via Angiolo Silvio Novaro, nella tratta della via c.d. “Incompiuta”, finalizzato ad effettuare una riparazione idraulica.

«Considerata l’entità della rottura e la condizione di precarietà in cui versa la tubazione, la società si trova nella condizione di dover segnalare la sospensione dell’alimentazione idropotabile, a tutto il Golfo Dianese, a partire dalle 13 della giornata di martedì 5 ottobre sino a fine lavori. L’intervento di riparazione, presumibilmente sarà ultimato entro le 20, salvo imprevisti» – avvisa Rivieracqua.