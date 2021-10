Diano Marina, passaggio di consegne tra Chiappori e il nuovo sindaco Za Garibaldi: «Al bisogno ci sarò»

Diano Marina. «Lo avevo detto all’inizio della competizione e lo ripeto adesso: primo Za, secondo Bellacicco e terzo Parrella. Non avevo dubbi e così è finita». A dichiararlo è l’ormai ex sindaco della Città degli aranci Giacomo Chiappori. In serata, lo storico esponente della Lega, già senatore della Repubblica, che ha chiuso la sua carriera politica alla guida del Comune di Diano marina, è andato a complimentarsi con il nuovo sindaco Cristiano Za Garibaldi, eletto questo pomeriggio con oltre il 46% delle preferenze.

«Non fate mai similitudini tra me e lui, io con il mio carattere ruvido e lui un po’ democristiano. Ma sono dieci anni che Za Garibaldi è al mio fianco, sono convinto che saprà ben amministrare perché conosce i problemi del municipio», – ha continuato Chiappori. «Non potevo pensare che i Dianesi affidassero le sorti della città a due che hanno tutto da imparare. Qui bisogna arrivare imparati e sapere di cosa si sta parlando. Credo che Cristiano lo sappia. Deve fare una squadra di persone che lo sostengono bene. Se mi chiamerà per un consiglio: io ci sarò».