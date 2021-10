Diano Marina. A una settimana dalla sua elezione a sindaco di Diano Marina, oggi Cristiano Za Garibaldi ha svelato gli incarichi della nuova giunta. Una settimana intensa dove il giro di cosnsultazione con i neo eletti ha portato oggi all’ufficialità delle cariche.

Bruno Manitta è il nuovo vice sindaco di Diano Marina. Barbara Feltrin, Sabrina Messico e Luca Spandre saranno invece i nuovi assessori. Ruolo centrale anche per Francesco Bregolin che diventa invece presidente del Consiglio comunale.

«Abbiamo stabilito quella che sarà la squadra di governo, con deleghe per gli assessori e incarichi per i consiglieri comunali – ha dichiarato Cristiano Za Garibaldi -. Non ci sono né bocciati né promossi, siamo tutti promossi e a promuoverci sono stati i cittadini. Abbiamo stabilito dei criteri per scegliere le deleghe e gli incarichi dei consiglieri comunali semplici e dettate, ovviamente, dal consenso, dalle esperienze passate, dalle competenze e dalle disponibilità di tempo».

Le deleghe. Al suo vice sindaco, Za Garibaldi ha assegnato le deleghe ad Arredo Urbano, Verde, Cimiteri e polizia mortuaria, Frazioni e Agricoltura. A Feltrin, invece, spettano le deleghe ad Ecologia e ambiente, Demanio, Affari legali, Personale, Rapporti con le partecipate. Sabrina Messico sarà assessore a Servizi sociali, Scuola e asili, Cultura, Museo e Biblioteca. Al collega Luca Spandre vanno Turismo, Sport, Bilancio e Tributi.

In capo al sindaco restano invece Urbanistica, Edilizia, Lavori pubblici, Patrimonio e Polizia municipale: deleghe, ad eccezione dell’ultima, che Za Garibaldi aveva già avuto negli anni passati in veste di vice sindaco di Giacomo Chiappori.

Incarichi anche ai consiglieri comunali: Commercio e Servizi demografici a Veronica Brunazzi. A lei, come annunciato dal sindaco, verrà chiesto di ricoprire anche il ruolo di capogruppo consigliare per la lista civica “Vivere Diano”. Manifestazioni e Rapporti con le associazioni a Gianluca Gramondo; Protezione civile a Francesco Bregolin e a Valentina Zeccola Politiche giovanili, Informatizzazione e digitalizzazione, Bandi europei, regionali e nazionali.