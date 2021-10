Diano Marina, fiamme sul capo Berta domate dai vigili del fuoco

Diano Marina. E’ stato spento intorno all’una e trenta di notte l’incendio boschivo divampato nella tarda serata di ieri sul capo Berta. A domare le fiamme ci hanno pensato i vigili del fuoco, coadiuvati dai volontari dell’antincendio.

Non si registrano danni a cose o persone. Le fiamme erano divampate circa alle 21 di ieri, in via Bellamadre, nel territorio comunale di Diano Marina al confine con Imperia.