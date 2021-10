Daphné Sanremo porta i colori del made in Italy a Nizza al congresso delle donne imprenditrici

Sanremo. Daphné Sanremo celebra FCE France con una capsule collection che rappresenta uno dei simboli più iconici di Nizza – la Chaise Bleue di Charles Tordo, sulla Promenade des Anglais dagli anni ’50. Le sedie blu di fronte al mare invitano a fare una pausa, un momento di riflessione per condividere i propri pensieri con se stessi o con chiunque; un messaggio di convivialità per il 23° Congresso Nazionale FCE France a Nizza.

La T-shirt in cotone organico e l’originale bracciale in seta hanno riscosso un gran successo tra le organizzatrici dell’evento e sono diventati la “mise di ordinanza” del congresso che si è svolto nella bellissima cornice dell’Hotel Negresco di Nizza, unendo tutte le donne in un unico stile ed un unico messaggio “Insieme siamo invincibili!”

Coinvolte quasi 600 imprenditrici di tutta la Francia, ma anche le imprenditrici e FCEMMonaco e AIDDA (Associazione italiana donne imprenditrici e dirigenti d’azienda) per cui hanno presenziato Tiziana Lazzari – presidente delegazione Liguria – e Claudia Torlasco – Past President Aidda Nazionale. Tutte #FEMMESFORMIDABLES per aver avuto una visione di così ampio respiro, in un momento in cui l’Europa è così fragile, un bell’esempio di sinergia per tutti e in particolare per le istituzioni.

Tre giornate dedicate allo scambio di idee e confronto tra donne imprenditrici, in cui il messaggio di Daphné è stato quello di dimostrare che è possibile fare business mantenendo un’etica e mostrando come la capacità, il talento e l’intelligenza fanno di una donna una buona leader, rendendola un’imprenditrice con le giuste qualità: empatia, flessibilità, resilienza, capace di creare alleanze e aiutarsi a vicenda.

Il congresso ha visto la sua conclusione proprio a Sanremo, dove le imprenditrici francesi hanno potuto assaporare un tour esperenziale nella Città dei Fiori, accolte dal sindaco Biancheri nella visita a Villa Nobel, allietate da un pranzo gourmet al Ristorante Glam, e infine alla scoperta del centro storico e del Museo Daphné della Moda e del Profumo. I colori e i profumi dei fiori di Sanremo hanno conquistato le ospiti che si sono trattenute in Atelier per scoprire l’arte dell’eccellenza sartoriale italiana.