Dalla Virtus Sanremo al Genoa, Aron Kraja firma con i rossoblu

Sanremo. Dopo Oddone 2007 alla Sampdoria, insieme a Fazio 2008 firma per il Genoa un altro giovane talento della nostra provincia. Nelle ultime ore è stato formalizzato il passaggio del difensore classe 2010 Aron Kraja al Genoa.

Accompagnato dall’allenatore del settore giovanile rossoblu, Vincenzo Stragapede, che lo ha segnalato al grifone nella primavera di quest’anno dopo aver ben impressionato fin dai primi allenamenti, il ragazzo è stato richiamato per la preparazione pre-campionato convincendo ulteriormente lo staff tecnico del Genoa fino a decidere di farlo firmare subito. Aron si è messo subito al lavoro con i pari età in vista dell’inizio della stagione 2021-2022.

Cresciuto calcisticamente nella Virtus Sanremo della famiglia Moroni, Aron Kraja, classe 2010, ha impressionato il settore giovanile rossoblu per la sua determinazione nel gioco e per come sa mettersi al servizio della squadra. E’ una fusione di quantità e personalità, mettendo insieme una buona qualità tecnica e grande concretezza.