Dal 22 ottobre al 19 novembre torna il luna park nel Principato di Monaco - Riviera24

Principato di Monaco. Dopo l’annullamento nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, dal 22 ottobre al 19 novembre torna a port Hercule il celebre e atteso luna park.

Per permettere lo svolgimento dell’evento nel rispetto delle misure anti Covid-19 emanate dal Governo, il Comune di Monaco ha disposto una serie di regole: le persone con più di 16 anni di età dovranno essere munite di Green pass, obbligo di mascherina per tutti i soggetti a partire dai cinque anni di età, divieto di bere e mangiare in giro per la fiera delle attrazioni, ma solamente nelle aree di ristorazione installate nei pressi dei vari stand alimentari.

Inoltre, per evitare che l’area sia eccessivamente affollata, saranno istituiti sette varchi di accesso nei quali verrà contato il numero di visitatori per rispettare il limite di una persona ogni 4 metri quadri; una volta raggiunto, l’ingresso a nuovi visitatori sarà temporaneamente sospeso. Per controllare l’affluenza in tempo reale è possibile visitare il sito www.mairie.mc.

Il luna park sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 23, il venerdì, il sabato e la vigilia dei giorni festivi fino a mezzanotte, mentre il 18 novembre, la vigilia della Festa Nazionale, le attrazioni rimarranno eccezionalmente aperte fino all’una di notte.