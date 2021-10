Dagli U.K. a San Bartolomeo al Mare pagaiando con i TopKayak - Riviera24

San Bartolomeo al Mare. TopKayak ASD, l’associazione sportiva di San Bartolomeo al Mare, presieduta da Giuseppe Inuso, Campione italiano 2018 Master K1 1000 e K1 500 per la Canottieri Sanremo e vincitore di numerosi altri titoli, ha ricevuto ieri una visita inattesa.

Sulle rive della cittadina è approdato Dougal Glaisher, un giovane di Chard, Somerset, nel Regno Unito, che ha intrapreso un giro d’Europa in kayak. Partito dall’Inghilterra e, ormai quasi due mesi fa dalla costa nord della Francia, precisamente dalla magnifica Plage de Sciotot, ha attraversato la nazione pagaiando lungo i fiumi fino a giungere al sud dove, dalla Plage di Frontignan, sotto Montpellier, è tornato sul mare.

Dopo aver percorso la costa francese, passando per Marsiglia, Nizza, Mentone, al 49° giorno è approdato in territorio italiano a Ventimiglia e, al 51° giorno, a San Bartolomeo al Mare, dove l’accoglienza è stata calorosa e salutata da istruttori e allievi di TopKayak con grande entusiasmo. Dougal, infatti, ha voluto pagaiare insieme durante i loro allenamenti.

Il viaggio di Dougal ha un particolare significato: dopo il Bachelor, infatti, egli ha scoperto di avere una forma di diabete tipo 1 che però non gli ha precluso di dedicarsi al suo sport preferito. Dal suo blog (https://dougalsepicadventure.com/blog/ ) la sua filosofia, presa in prestito da Robert Louis Stevenson, è ‘Viaggio per andare da nessuna parte, ma per andare. Viaggio per amore del viaggio. Il grande scopo è muoversi’. Nel suo kayak il ristretto bagaglio con cui affronta questo viaggio particolare.

Prossime tappe Genova e poi, via terra, immergerà il suo kayak nelle acque del Po, per giungere a Venezia e da lì, Croazia, Albania, Grecia… e chissà!

Nel frattempo la sua presenza tra i ragazzi di San Bartolomeo al Mare ha reso la domenica appena trascorsa un giorno decisamente ancora più festoso e speciale: sicuramente per gli allievi TopKayak un esempio di energia e forza di volontà e un forte stimolo per i loro allenamenti futuri.