Da oggi Green pass obbligatorio per i lavoratori, la situazione a Sanremo

Sanremo. Da questa mattina è obbligatorio il green pass per i lavoratori. Come era stato annunciato, nelle sedi distaccate del Comune della Città dei Fiori sono stati predisposti dei controlli all’ingresso per i dipendenti e tutto sembra procedere regolarmente.

Alla Riviera Trasporti, contrariamente a quanto preventivato, non si riscontrano particolari disagi. Le corse sono infatti partite senza troppe difficoltà che la ventina di autisti non in possesso del certificato verde avrebbero potuto comportare. Molti conducenti si sono recati a fare i tamponi prima di prendere servizio.

Sono più di un centinaio i dipendenti di Amaie Energia e Riveracqua senza il pass verde, ma le società partecipate con sede in Valle Armea, tra le più grandi della provincia in termini di personale, hanno stipulato una convenzione con una farmacia della zona che effettuerà i tamponi direttamente in azienda prima dell’inizio dei turni lavorativi. Non si riscontrano pertanto disagi sul fronte della nettezza urbana e dei servizi connessi a Riveracqua.