Da Montecarlo a Diano Roncagli con l’arte nel cuore

Diano San Pietro. Lara Liserre non è molto conosciuta alla grande platea del mondo dell’arte, se non fra i molti estimatori che la conoscono personalmente, ma non per questo non si può non definire una ‘vera artista’ del pennello!

La sua naturale riservatezza, infatti, l’ha sempre tenuta lontana dalle folle e da un’esposizione al pubblico, ma alcune sue recenti opere pubbliche eseguite nel suo paese d’adozione, l’hanno portata alla ribalta dei suoi concittadini e non solo…anche noi l’abbiamo scoperta grazie a esse.

Fin da quando era bambina la passione per il disegno e l’arte hanno sempre fatto parte della sua vita e, infatti, dopo le scuole medie, ha frequentato l’Istituto d’Arte di Imperia e poi, appena maggiorenne, il desiderio di provare un’esperienza diversa l’ha portata a trasferirsi nel Principato di Monaco.

A Montecarlo, per dieci lunghi anni, ha fatto la ‘tata’ ai figli di un famosissimo campione di Formula 1 che, tra l’altro, le ha anche insegnato a guidare egregiamente… poi, conclusa l’esperienza, Lara è rientrata in Italia, a Diano Roncagli, frazione di Diano San Pietro, dove tuttora vive con la sua famiglia e l’adorata figlia Michelle.

La sua passione, però non si è mai spenta nel corso del tempo, ma è sempre stata coltivata, magari a fase alterne, per poi riesplodere fortemente in occasione della decorazione di alcune pensiline dei bus e di mini-biblioteche nel suo comune di residenza. Inoltre, con i bambini dell’asilo di Diano Castello, da molti anni realizza, esclusivamente con materiale di riciclo, alcuni presepi molto originali per il concorso che da anni si tiene nel borgo ligure e che hanno sempre vinto un premio nelle sezioni a cui hanno partecipato.

La sua bravura è stata quindi notata da molte persone e, attualmente, sta realizzando un importante lavoro per una clinica veterinaria di Gescher, nella Renania settentrionale al nord della Germania, per la quale sta realizzando un bellissimo disegno a tema natalizio che diventerà poi, stampato in serie, il biglietto di auguri di Natale per i clienti del centro.

Lara Liserre lavora tutto il giorno e per coltivare il suo amore per l’arte spesso fa le notti piccole perché quando inizia un’opera poi non riesce a staccarsene.

<<È come una droga, si comincia e poi non si riesce a smettere! È come quando si legge un libro, si viaggia con la mente e quando dipingo mi dimentico di tutto>>.

Ha iniziato con l’acquerello, per poi passare all’acrilico, predilige dipingere paesaggi e utilizzare colori forti, ma nella sua lunga carriera non ha realizzato solo quadri, ma anche piatti, lampade, mobili, pareti, e molto altro…le idee sono tante!

Sogno nel cassetto? <<Mi piacerebbe poter vivere solo di questo!>>. Determinata e sicura di ciò che desidera, sicuramente riuscirà a raggiungere il suo obiettivo, perché bravura e tenacia sono doti che senza dubbio non le mancano.