Crisi Riviera Trasporti, assemblea spontanea dei lavoratori: saltano tutte le corse - Riviera24

Imperia. Non partiranno autobus oggi, almeno non stamattina. Tutti e tre i depositi della Riviera Trasporti, a Ventimiglia, Sanremo e Imperia, sono stati bloccati stamani dai circa 350 lavoratori che da mesi, ormai, non ricevono lo stipendio. Autisti e personale della società per azioni concessionaria del trasporto pubblico in provincia di Imperia si sono riuniti all’alba in una assemblea spontanea all’interno dei tre depositi delle corriere.

Fra poche ore, in Prefettura, è atteso il vertice tra i sindacati, la provincia, con il presidente ad interim Luigino Dellerba e il nuovo prefetto, Armando Nanei. Oltre ai vertici aziendali, saranno presenti anche i nuovi curatori della procedura fallimentare, gli stessi, tra l’altro, che si sono occupati del fallimento di Atac a Roma.

Tra le tante criticità, il nodo più grosso resta quello dei salari. Del mese di ottobre, i lavoratori hanno visto solo una percentuale del loro salario, mentre di quello settembre – dicono – ancora non c’è traccia. E le prospettive non sembrano affatto buone.

«Chiediamo certezze, chiediamo che si risolva questa situazione – dichiara Alessandro Capitini (USB) – Come avevamo detto in assemblea provinciale, non erano state date certezze a nessuno: non c’era una soluzione vera e propria. E questo è il risultato».