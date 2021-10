Covid, vaccini e tamponi: open day nel fine settimana in provincia di Imperia

Imperia. Asl1 comunica che nel fine settimana del 23 e 24 ottobre 2021 sarà possibile effettuare presso i tre centri vaccinali della provincia di Imperia, vaccinazioni ad accesso libero e senza prenotazione, in modalità “open day”.

Pertanto sabato 23 ottobre i centri vaccinali di Camporosso-Palabigauda, Taggia-Stazione Ferroviaria e Imperia-Palasalute saranno aperti dalle 8 alle 13,30. Mentre domenica 24 ottobre sarà aperto dalle 8 alle 13,30, solo il centro vaccinale di Imperia-Palasalute.

Per quanto concerne invece la possibilità di poter effettuare il tampone, sarà ad Imperia presso il Palasalute dalle 8,30 alle 13, solo domenica 24 ottobre. Il costo del tampone è di € 15,00, e sarà effettuato il tampone antigenico rapido. Il rilascio del Green pass non è immediato, sarà fornito infatti, secondo le tempistiche ministeriali, dopo il referto del laboratorio analisi. E come da ordinanza regionale, tutte le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, potranno effettuare il tampone gratuitamente fino a che non riceveranno la certificazione verde sui loro dispositivi.