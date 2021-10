“Corri per Fabiola“, il Ventimiglia Marathon ricorda il runner Giovanni De Vincentiis - Riviera24

Ventimiglia. In occasione dell’evento sportivo “Corri per Fabiola“ svoltosi a Ventimiglia domenica 10 ottobre il presidente Claudio Catalano del Ventimiglia Marathon, insieme al direttivo ed un nutrito numero di atleti

della compagine ponentina, ha reso onore all’amico runner Giovanni De Vincentiis, prematuramente scomparso, consegnando nelle mani dei familiari e dell’amico Raffaele (compagno di mille battaglie sportive ) una targa in memoria dell’atleta ma soprattutto dell’uomo.

Toccanti le parole proferite nel ricordare l’amico «con il quale si è condivisa la passione per la corsa e per il quale il destino, in un pomeriggio di maggio, decise che meritasse un palcoscenico più prestigioso, un palcoscenico senza confini, decise che fosse giunto il tempo che anche le stelle potessero godere del suo straripante entusiasmo del suo contagioso sorriso, esempio di coraggio, determinazione, entusiasmo e forza, a te che hai saputo infondere i

valori sani e profondi dello sport tutti noi diciamo grazie».

Da segnalare, alla classica mezza maratona di Nizza del 26 settembre, le prestazioni interessanti degli atleti Lega Maurizio, Melilli Gianni e Della Morte Claudio, quest’ultimo presente anche alla 12 di Andora. Tra le corse in montagna in evidenza Corradin Fabio, specialista in questa disciplina, nel trail dei Lupi svoltosi a Limone Piemonte il 31 luglio.