Coronavirus, tutte le farmacie in provincia di Imperia che eseguono i tamponi

Imperia. Sono trentatré le farmacie in provincia di Imperia che effettuano tamponi per il rilascio del green pass. A rendere noto l’elenco è la Federfarma, la federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia. Con l’avvicinarsi del 15 ottobre, giorno in cui il green pass sarà obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, aumenta la richiesta di tamponi e, di conseguenza, anche il numero di farmacie che si sono attrezzate per rispondere a chi, non essendosi vaccinato contro il Covid-19, dovrà sottoporsi a tampone per ottenere un certificato temporaneo e recarsi al lavoro senza incorrere in sanzioni.

ELENCO FARMACIE ASSOCIATE CHE ESEGUONO I TAMPONI AL 11/10/21 denominazione indirizzo cdprovincia cap località tel FARMACIA CALVI Effe.Bi. Pharma Snc di Franchi C e G VIA P. AGOSTI, 30 IM 18038 SAN REMO 0184-533864 FARMACIA GISMONDI DELLA DOTT.SSA SCORDO MARIA S.R.L PIAZZA COLOMBO, 6 IM 18038 SAN REMO 0184-504466 FARMACIA INTERNAZIONALE & C SAS VIA VITT. EMANUELE, 107 IM 18012 BORDIGHERA 0184-261409 FARMACIA CENTRALE di GNUTTI Stefano e C. S.n.c. VIA VITT, EMANUELE, 145 IM 18012 BORDIGHERA 0184-261246 FARMACIA GUGLIELMI & C SNC VIA ROMA, 83 IM 18013 DIANO MARINA 0183-495095 FARMACIA S. PIETRO FARMA S.R.L. PIAZZA MARCONI, 4/A IM 18013 DIANO SAN PIETRO 0183-429028 FARMACIA S.GIORGIO SRL VIA VITT. EMANUELE, 222 IM 18012 BORDIGHERA 0184-999620 FARMACIA BASCIANELLI PIAZZA MARTIRI, 35 IM 18035 DOLCEACQUA 0184-206133 FARMACIA NOLA SRL CORSO IMPERATRICE, N°9 IM 18038 SANREMO 0183-578174 FARMACIA MASSABO’ VIA CASCIONE, N° 146 IM 18100 IMPERIA 0183-61167 FARMACIA CEPPI VIA PONZONI, 70 IM 18026 PIEVE DI TECO 0183-36209 FARMACIA ZITOMIRSKI di Poggio Paola e C. s.n.c. VIA COL, APROSIO, 196 IM 18019 VALLECROSIA 0184-294319 FARMACIA SANTI VIA AURELIA, 45 IM 18010 CERVO 0183-400045 FARMACIA COLOMBO SNC VIA GALILEI, 415 IM 18038 SAN REMO 0184-530688 FARMACIA GOSO VIA COL. APROSIO, 466 IM 18019 VALLECROSIA 0184-294375 FARMACIA TESTA S.R.L VIA DIANO CASTELLO, 50 IM 18010 DIANO CASTELLO 0183-494770 FARMACIA QUAGLIA VIA CAVOUR, 47/A IM 18039 VENTIMIGLIA 0184-351269 FARMACIA SAN BIAGIO DELLA CIMA VIA PROVINCIALE, 12 IM 18030 SAN BIAGIO DELLA CIMA 0184-1958090 FARMACIA SCIOLLI CORSO GARIBALDI, 16 IM 18013 DIANO MARINA 0183-407530 FARMACIA LE LOGGE CORSO GENOVA, 68 IM 18039 VENTIMIGLIA 0184-293266 FARMACIA AGOSTA VIA GARIBALDI 11 IM 18039 VENTIMIGLIA 0184-351158 FARMACIA MEDITERRANEA VIA AURELIA, 2/26 IM 18100 IMPERIA 0183-682543 FARMACIA ANTICA PANIZZI VIA PALAZZO 58 IM 18038 SANREMO 0184-570071 FARMACIA MOSTARDINI VIA AURELIA, 2C IM 18017 COSTARAINERA 0183-92998 FARMACIA PERINALDO VIA GRAMSCI 12 IM 18030 PERINALDO 0184-672349 FARMACIA BUSSANA VIA BIANCHERI, 6 IM 18038 BUSSANA DI SANREMO 0184-516290 FARMACIA ZAGOREO PIAZZA EROI TAGGESI 6 IM 18018 TAGGIA 0184-475139 FARMACIA NOVARO VIA SAN GIOVANNI 4 IM 18100 IMPERIA 0183-293723 FARMACIA CARAMAGNA VIA CARAMAGNA 41 IM 18100 IMPERIA 0183-650741 FARMACIA DEL MARE PIAZZA D’ARMI, 32 IM 18033 CAMPOROSSO 0184-636403 FARMACIA ROJA CORSO LIMONE PIEMONTE,134 IM 18039 VENTIMIGLIA 0184-998035 FARMACIA CIVEZZA VIA DON SASSO 6/10 IM 18017 CIVEZZA 0183-91494 FARMACIA SAN GIORGIO BADALUCCO VIA UGO II, N° 2 IM 18010 BADALUCCO 0184-408016