Coronavirus, il Principato di Monaco abolisce l’obbligo di mascherina all’aperto

Principato di Monaco. Complice la campagna di vaccinazione, la circolazione del Covid-19 nel Principato di Monaco ha subito un importante rallentamento, motivo per cui il principe Alberto II, a seguito delle proposte fatte dal Governo con il Consiglio Nazionale, ha deciso di abolire l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto a partire da oggi, martedì 12 ottobre.

La mascherina andrà comunque portata sempre con sé e indossata nei luoghi al chiuso aperti al pubblico e all’aperto in caso di assembramenti, pertanto sono interessati i seguenti luoghi: la Place du Palais tra le 11 e le 12, la spianata del centro commerciale di Fontvieille, gli spazi di accesso ai mezzi pubblici, in particolare le fermate degli autobus e le vie di collegamento della stazione ferroviaria, i mercati della Condamine e di Monte-Carlo tra le 7 e le 14.

Inoltre, l’utilizzo del dispositivo non sarà più obbligatorio per gli studenti durante le lezioni di educazione fisica, sia al chiuso che all’aperto, mentre l’obbligo sarà sottoposto a riesame in base all’evolversi della situazione sanitaria per gli alunni della primaria.