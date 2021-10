Concerto a favore di Haiti, raccolti oltre 1500 euro: i ringraziamenti di Rete Sanremo Solidale

Sanremo. Rete Sanremo Solidale ringrazia la popolazione sanremese, che si è dimostrata assai solidale nei confronti degli haitiani colpiti dalla catastrofe del terremoto.

«Il concerto a favore di Haiti organizzato da Rete Sanremo Solidale è andato oltre le aspettative di tutti noi. Abbiamo raccolto più di 1500 euro con l’aiuto di voi tutte/i e di Popoli in Arte. I musicisti hanno rinunciato al loro compenso, mettendolo a disposizione della popolazione haitiana, per la causa. Il ristorante La ciotola ha messo a disposizione il loro locale con generosità e partecipazione, a titolo gratuito e contribuendo alla raccolta fondi; a tal proposito ci teniamo a ringraziare Lorenza, Daniela e Lino (gestori del locale). In qualche modo tutto cominciò alla Ciotola e non ci sarebbe stato un posto migliore per questo piccolo ma grandioso evento. Grazie a tutti i donatori ed alla sorpresa di Mariapaola che ha telefonato in diretta da Haiti a Felix, che ci continuava a ringraziare. Con l’augurio che la situazione del popolo haitiano possa presto migliorare» – dice Rete Sanremo Solidale.