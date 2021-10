Coltiva marijuana a Montalto Carpasio, 62enne arrestata dai carabinieri

Montalto Carpasio. Una donna di 62 anni è stata arrestata nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Badalucco che l’hanno sorpresa a curare piantine di marijuana in Località Autenchi del Comune di Montalto-Carpasio.

Durante un sopralluogo, i militari si sono accorti della piantagione per la peculiare colorazione verde che si discostava dalla continuità cromatica del paesaggio. Ventisette le piante di cannabis indica dell’altezza media di 1 metro circa trovate nel fondo agricolo, che per il clima e l’orografia del territorio possono considerarsi in piena fase di maturazione.

A seguito di perquisizione domiciliare, gli operanti hanno rinvenuto anche ulteriori 14 grammi di infiorescenze in fase di essiccazione.

Fusti, foglie e infiorescenze sono state pertanto sottoposte a sequestro in attesa degli accertamenti del caso, mentre la donna è stata dichiarata in arresto. Il provvedimento è stato convalidato nell’udienza del 1° ottobre scorso.

Continuano i servizi antidroga dell’Arma sul territorio della Provincia imperiese, focalizzati anche alla ricerca delle piantagioni di canapa coltivata nelle zone impervie, dove la fitta vegetazione permette una migliore mimetizzazione dello stupefacente.