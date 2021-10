CNA Imperia: «Incomprensibile limitare il Superbonus 110% e non prorogare il bonus facciate» - Riviera24

Imperia. «Bene la proroga del Superbonus, ma incomprensibile il mancato rinnovo delle agevolazioni per il Bonus facciate». È questo il commento della CNA Imperia che, pur condividendo l’indicazione del Governo di prorogare a tutto il 2023 il Superbonus 110% (una misura che sta dimostrando di essere un volano per la ripresa economica), non condivide la soppressione delle agevolazioni per il bonus facciate.

«Per quanto riguarda il Superbonus, se trovassero conferma le notizie di stampa, è incomprensibile che la proroga venga limitata soltanto a condomini e edifici IACP, escludendo tutte le singole unità immobiliari e gli edifici funzionalmente indipendenti, così come non prorogare il bonus facciate», commenta Vazzano, segretario CNA Imperia.

Per la CNA ridurre le misure di incentivazione per la riqualificazione energetica e la valorizzazione del patrimonio immobiliare contrasta con l’orientamento di una manovra espansiva per sostenere e consolidare la crescita annunciata dal Governo e che trova conferma nel documento programmatico di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri.

«Limitare la platea dei beneficiari del Superbonus penalizza soprattutto le piccole e medie imprese e la grande maggioranza dei piccoli Comuni italiani. Al tempo stesso il bonus facciate sta dimostrando di centrare il duplice obiettivo di stimolo all’economia e di strumento efficace per rendere più belle strade e piazze del nostro Paese», conclude Vazzano.