Civezza. Maria Maddalena Ricca è il nuovo sindaco di Civezza, la sua lista civica ha ottenuto 274 voti ed è stata l’unica presentata per il comune nel 2021. Il neo sindaco riceve il passaggio di consegne direttamente dal fratello gemello, Giuseppe Ricca, primo cittadino per tre mandati consecutivi.

L’affluenza ai voti è stata del 62% e la vittoria arriva proprio il giorno del compleanno del nuovo primo cittadino (e anche del precedente). Una tornata elettorale che vede elette solo due donne in provincia di Imperia, entrambe “eredi” delle precedenti amministrazioni: oltre a Maria Maddalena Ricca, anche Marilena Abbo diventa sindaco a Lucinasco al posto del fratello Domenico.

«Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno votato, sono soddisfatta per il risultato che abbiamo ottenuto insieme alla lista. Abbiamo tanti progetti e idee e non vediamo l’ora di iniziare per migliorare ancora di più Civezza» commenta il sindaco Ricca.