Ceriana si prepara alla stagione delle piogge, al via la manutenzione dei corsi d'acqua - Riviera24

Ceriana. Il borgo della valle Armea si prepara alla stagione delle piogge. E’ recente infatti l’ordinanza, alla quale probabilmente ne seguiranno a breve altre simili, che impone di pulire urgentemente due corsi d’acqua che scorrono nel territorio comunale cerianasco.

Si tratta dei rii Mora e Passo del Bosco, i di cui alvei sono al momento intasati da vegetazione e detriti. Per evitare che questi, in caso di forti precipitazioni, esondino e creino pericolo per le persone e le cose, sarà dunque necessario rimuovere tutto ciò che impedisce il normale scorrere dei torrentelli in questione.

In questi casi la memoria corre ai devastanti effetti della Tempesta Alex dell’ottobre 2020. Se la Valle Armea era uscita sostanzialmente incolume dall’alluvione, lo stesso non si può dire di località Bellando, dove un fiume di fango, tronchi e detriti aveva letteralmente spazzato via tre case ed un parcheggio con diverse autovetture. L’omonimo rio, affluente del torrente Armea, si era trasformato in un fiume di fango, scogli e alberi spezzati che, rovinando giù dalla strada provinciale del bivio di Vignai aveva spazzato via tutto.