Centro aggregativo giovanile, le novità e i progetti dei ragazzi e organizzatori di Levà - Riviera24

Questo pomeriggio il CAG, centro aggregativo giovanile di Levà ha presentato le attività in corso e quelle appena terminate, alla presenza degli operatori della struttura, Andrea Di Pompeo e Giorgia Gavioli, della responsabile del settore socio educativo Ilaria Natta, dell’Assessore Maurizio Negroni e ti tutti gli operatori volontari.

Il CAG di Levà è un centro per giovani di tutte le età, aperto a tutti, suddivise per fasce: “l’albero magico” per bambini di scuole elementari e medie, e la sede per i più grandi (11-26 anni) nella zona delle ex caserme Revelli. Tanti e variegati i progetti che vanno dalla presenza nelle scuole, consulenze, sportello di ascolto e servizio di orientamento al lavoro.

Tra le attività svolte dai ragazzi che hanno a disposizioni spazi all’aperto e al chiuso, compresa una sala registrazione, anche laboratori di musica, di scrittura, cinema ma anche gite di divertimento. Un impegno che si traduce nel sociale come gli aiuti portati durante la scorsa alluvione da parte dei ragazzi in Valle Argentina.

Al momento, in rispetto alle esigenze Covid, sono circa 10 i ragazzi che ogni giorno frequentano il centro, mentre prima della pandemia le presenze giornaliere erano circa 30 al giorno.

«Un lavoro il cui focus sono i progetti dei ragazzi che cerchiamo di assecondare secondo le nostre possibilità e secondo le loro esigenze. Un lavoro nuovo ogni giorno dove non si sa cosa possa succedere, in senso buono, il giorno dopo» commenta Andrea Di Pompeo.

Anche il gruppo Baca, Bikers Againt Child Abuse, collabora con il CAG: motociclisti contro l’abuso sui bambini con l’intento di creare un ambiente sicuro per i bambini vittime di abuso.

Nel pieno spirito bikers, al centro del supporto Baca c’è l’idea di famiglia in cui il minore viene accolto e ne viene fatto sentire parte.

Un grande ringraziamento da parte di tutti gli organizzatori all’aministrazione, che rende possibile questa realtà.