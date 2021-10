Castel Vittorio, sindaco e amministrazione in lutto per la morte di Andrea Pastor

Castel Vittorio. Il sindaco Gian Stefano Oddera, l’amministrazione comunale e tutta la comunità di Castel Vittorio partecipano commossi all’immane tragedia che ha colpito il consigliere Elide Rebaudo per la gravissima perdita del figlio Andrea Pastor. Tutti lo ricordano come un ragazzo buonissimo, dedito alla famiglia, sempre disponibile ad aiutare nei momenti di difficoltà, anche come volontario nella squadra antincendio e protezione civile di Castel Vittorio. La sua perdita lascerà un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia ma in tutta la comunità.