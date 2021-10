Casinò di Sanremo nel caos, i croupier proclamano lo sciopero ad oltranza - Riviera24

Sanremo. Roulette francesi ferme al pomeriggio dal 2 di novembre, la reazione dei croupier non si è fatta attendere. Hanno proclamato lo sciopero ad oltranza, con effetto immediato, i circa 80 lavoratori dei tavoli verdi del Casinò Municipale, appena appreso del cambio di rotta deciso dal consiglio di amministrazione sul caso della chiusura pomeridiana della casa da gioco.

Un cambio di rotta che, nelle intenzioni del Cda, avrebbe dovuto essere di compromesso: Casinò che fa dietrofront, lasciando invariato l’orario pomeridiano in settimana, ma a patto che le roulette francesi si fermino per liberare impiegati da smistare su altri giochi e risparmiare sui costi dei croupier interinali. Che per altro aspettano di essere assunti da decenni.

In meno di due ore tutto il personale ha risposto compatto all’appello lanciato dai sindacati Fisascat-Cisl, Slc-Cgil, Uil-Com e Ugl-terziario. Con i giocatori intenti a puntare, l’intero reparto al primo piano è stato chiuso per protesta. Una serata di incassi facili andata in fumo, visto che l’afflusso di pubblico ai tavoli era favorito dal gala in corso al ristorante del Casinò.

«La decisione unilaterale del Cda è fortemente lesiva sia della produttività aziendale che dei diritti dei lavoratori, – spiega a nome di tutte le sigle sindacali Marilena Semeria della Fisascat-Cisl. Chiudere dal lunedì al giovedì il gioco più redditizio tra quelli tradizionali è una mossa sbagliata sotto il profilo economico. Grave, poi, la scorrettezza che il Cda ha dimostrato nei confronti dei lavoratori che hanno appreso delle decisioni prese dall’azienda solo questa sera dagli organi di stampa. Lo sciopero andrà avanti fino a quando non sarà fatta marcia indietro e saranno ripristinate delle corrette relazioni sindacali come auspicato anche dal sindaco Alberto Biancheri».