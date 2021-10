Casinò di Sanremo, dietrofront sulla chiusura pomeridiana con beffa per le roulette - Riviera24

Sanremo. Un colpo al cerchio e uno alla botte. Si potrebbe riassumere con il classico modo di dire all’italiana, il compromesso raggiunto dal consiglio di amministrazione della casa da gioco matuziana sulla querelle della chiusura delle sale del gioco lavorato al pomeriggio, da lunedì a giovedì, a partire dal 2 di novembre.

Stando alle ultime informazioni raccolte, il Cda della Casinò Spa ha deciso, in via definitiva, di fare un passo indietro rispetto all’annunciata chiusura generalizzata di tutte le sale dei giochi tradizionali in settimana (i cosiddetti tavoli verdi: black jack, punto e banco, cash game e poker), a partire da martedì prossimo, con l’importante eccezione delle roulette francesi.

Una svolta di compromesso – vedremo quanto gradita ai lavoratori – raggiunta in seguito alle pressione dei sindacati sul sindaco Alberto Biancheri che aveva chiesto al consiglio di amministrazione un confronto preventivo (e possibilmente costruttivo) tra le parti. Confronto che si è tenuto l’altro ieri ma che non ha dato i risultati sperati dai croupier.

Gli orari della casa da gioco, quindi, rimarranno quelli che sono. Con l’apertura del primo piano a partire dalle 14:30 e non dalle 19. Il Cda si è già riunito per revocare la decisione precedente, confermando però il fermo delle roulette francesi. Le ragioni sono meramente legate al contenimento dei costi di produzione che l’azienda punta ad ottenere risparmiando sui contratti degli interinali.

Le roulette francesi, infatti, assorbono il numero maggiore di impiegati (ce ne vogliono almeno 4 per ogni tavolo). Il tradizionale gioco simbolo dell’azzardo che ha reso famosi i casinò europei e attirato la clientela più facoltosa – anche se ormai è stato surclassato dalla sua versione americana “fair” -, sarà operativo nei weekend dei periodi di bassa stagione, per tornare a “girare” a pieno regime quando c’è maggior affluenza turistica. A partire dalle prossime festività natalizie.