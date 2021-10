Casa Serena, MyHome ricorre al Tar: «Revoca illegittima. Comune paghi i danni»

Sanremo. E’ stato depositato questa mattina al Tar Liguria il ricorso di MyHome Srl per l’annullamento della revoca dell’aggiudicazione del compendio immobiliare di Casa Serena e dell’annessa azienda di assistenza sanitaria, disposto dal Comune in data 2 ottobre.

A tutelare la posizione del nuovo gestore privato della Rsa di Poggio sono gli avvocati Andrea Poesio e Simone Rosazza Giangros di Vercelli. Per la costituzione in giudizio, l’amministrazione Biancheri si affida ai legali dello studio Osborne Clarke di Milano che fa capo al legale Giorgio Lezzi, consulente del municipio per i progetti di partenariato pubblico-privato.

Il ricorso cita in giudizio sia il Comune di Sanremo che Asl1 e Alisa. La contestazione principale è relativa alla presunta illegittimità del provvedimento di revoca deciso dal sindaco Biancheri. MyHome chiede in subordine anche il risarcimento dei danni o un eventuale indennizzo, qualora il giudizio del Tar dovesse essere favorevole all’ente locale.

Il ricorso. Per i legali di MyHome la revoca è illegittima sotto molteplici profili. Scrivono Poesio e Rosazza nel ricorso: «Con provvedimento del 9 agosto 2021 del Dirigente del Servizio Patrimonio, il Comune, “tenuto conto dei contratti in scadenza e che è interesse dell’Amministrazione comunale e dell’aggiudicatario stesso pervenire ad una anticipazione degli effetti del contratto conseguente all’aggiudicazione, anche al fine di conseguire quanto prima le efficienze gestionali sottese all’intera procedura indetta ed espletata dal Comune”, disponeva “l’immissione provvisoria ed anticipata della ditta My Home srl nel godimento del compendio. In data 3 settembre 2021 la società riceveva una missiva da parte degli avvocati Giorgio Lezzi e Stefano Lava, in nome e per conto del Comune di Sanremo, con la quale, sul presupposto che “My Home S.r.l., nella propria proposta irrevocabile di acquisto, si è impegnata, tra l’altro, “ad applicare la normativa vigente nei rapporti di lavoro con le imprese appaltatrici operanti presso la medesima struttura”, si contestava la mancata assunzione dei dipendenti delle imprese appaltatrici.