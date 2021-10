Sanremo. E’ stata sospesa la revoca dell’affidamento di Casa Serena al privato, emanata dal Comune sabato scorso. Il provvedimento cautelare, valido per i prossimi 15 giorni, è stato reso questa mattina dal Tar Liguria. Entro i 15 giorni di sospensione concessi dai giudici amministrativi, MyHome Srl (nuova proprietà) dovrà necessariamente protocollare ricorso nel merito, in assenza del quale il municipio avrà titolo per riprendersi la gestione della residenza protetta.

La notizia arriva mentre nella Rsa di Poggio si sta assistendo dalle 10 ad un nuovo intervento della polizia, interpellata per permettere all’ex direttore della struttura, Dario Belmonte, funzionario ai Servizi Sociali di Palazzo Bellevue, di poter varcare le porte d’ingresso della Rsa di Poggio. Questa sera è previsto dalle 17 il secondo consiglio comunale monotematico su Casa Serena. Alla mezzanotte odierna sarebbe dovuto scadere il termine ultimo per lasciare la casa di riposo, concesso dall’amministrazione civica al privato.