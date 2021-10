Casa Serena, il Comune gioca la sua contromossa: chiesta la revoca della sospensiva

Sanremo. Casa Serena, il Comune non demorde e gioca la sua contromossa dopo l’accoglimento da parte del Tar dell’istanza cautelare urgente di MyHome che ha congelato l’uscita di scena del privato dalla gestione della Rsa di Poggio.

Nella giornata di ieri, i legali del municipio hanno provveduto a notificare una contro istanza cautelare urgente per ottenere la revoca della sospensione di 15 giorni concessa dai giudici al gestore privato, aggiudicatario del bando di alienazione della residenza protetta per anziani. L’atto del Comune è ai sensi del comma 5 dell’articolo 61 del codice del processo amministrativo che permette a un parte (in questo caso l’amministrazione civica), di chiedere la revoca di una sospensiva già concessa, di per sé inappellabile, fino a quando essa rimane efficace.

Il termine ultimo concesso dal sindaco Biancheri alla MyHome di Rosario Maniscalco scadeva mercoledì scorso a mezzanotte. Il Tar, congelando lo “sfratto” di MyHome, aveva concesso 15 giorni di tempo al privato per depositare ricorso. Nell’arco della prossima settimana è attesa una nuova decisione del tribunale amministrativo regionale della Liguria. Se i magistrati si pronunciassero a favore della richiesta del Comune, potrebbe accelerarsi il ritorno della gestione di Casa Serena sotto il controllo di Palazzo Bellevue.